Atalanta è ufficiale l’arrivo di Gaetano dal Cagliari

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari, a titolo definitivo. Il centrocampista di 26 anni si unisce alla squadra in questa sessione di mercato. Si tratta del primo acquisto sotto la gestione di un nuovo direttore sportivo. La società ha comunicato di aver concluso l'accordo per il trasferimento del calciatore. Nessun dettaglio sui termini economici dell'operazione è stato reso noto.

CALCIOMERCATO. È il primo acquisto dell’era Giuntoli: il centrocampista 26enne arriva a titolo definitivo. «Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra». Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha annunciato l’arrivo dal Cagliari di Gianluca Gaetano, individuato dalla società come nuovo regista nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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ATALANTA: GAETANO SARA' UN ACQUISTO AZZECCATO

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Colpo ufficiale: #GianlucaGaetano è un nuovo giocatore dell’ #Atalanta, pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro. Dopo l’esperienza al #Cagliari, il centrocampista porta qualità, inserimenti e duttilità alla squadra di Sarri. #calcionews24 - X x.com

[Nico Schira] NOTIZIA FLASH: L'Inter sta preparando una nuova offerta di circa €50M + bonus all'Atalanta per Palestra nei prossimi giorni. Un accordo personale è già stato raggiunto per un contratto di 5 anni del valore di €3M/stagione. : r/FCInterMil reddit

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