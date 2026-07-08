Calciomercato l’Atalanta prende Gaetano dal Cagliari per 15 milioni

Da sport.quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha acquistato il centrocampista dal Cagliari per 15 milioni di euro. Domani la squadra inizierà ufficialmente la nuova stagione con i primi allenamenti sotto la guida di Maurizio Sarri, dopo tre giorni dedicati a visite mediche e test atletici. La presentazione del nuovo giocatore è prevista nel corso delle prossime settimane. La società ha concluso l’operazione di mercato per rafforzare il reparto centrale.

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Bergamo – Domani inizia, a tutti gli effetti, la nuova stagione dell’Atalanta, con i primi allenamenti diretti da Maurizio Sarri sui campetti di Zingonia dopo i primi tre giorni settimanali dedicati alle visite mediche e ai test atletici e prestazionali. Al lavoro al centro Bortolotti ci saranno 33 giocatori, di questi 12 aggregati dalla U23 di C e dalla Primavera, oltre ai giocatori rientrati dai prestiti come Daniel Maldini, Ibrahim Sulemana e El Bilal Toure’, oltre a Bonfanti, Cittadini, Giovane e Vlahovic tornati da esperienze in B. Sarri avrà a disposizione l’intero gruppo degli italiani, con i tre portieri Carnesecchi, Sportiello e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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