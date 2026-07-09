atac approva il bilancio 2025 conti in utile per terzo anno consecutivo

L’assemblea dei soci di Atac ha approvato il bilancio 2025, che mostra un utile per il terzo anno consecutivo. I dati economici relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre indicano una stabilità nei conti, con risultati positivi rispetto agli anni precedenti. La società ha presentato un bilancio che evidenzia un miglioramento rispetto a esercizi passati, senza specificare cifre o dettagli sui ricavi e le spese. La decisione è stata presa durante la riunione dei rappresentanti dei soci.

Roma, 8 lug.(Adnkronos) - L'Assemblea dei soci di Atac Spa ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I risultati confermano il percorso di consolidamento economico e industriale dell'azienda, evidenziando un miglioramento dei principali indicatori economici, finanziari e operativi e rafforzando le condizioni necessarie per sostenere gli investimenti previsti dal Piano strategico operativo. Il valore della produzione supera il miliardo di euro, attestandosi a 1,023 miliardi, con un incremento del 7% rispetto al 2024 (+67,3 milioni di euro). Particolarmente significativo è il risultato del Margine operativo lordo, che raggiunge 131,8 milioni di euro, in crescita del 20,5% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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