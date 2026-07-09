ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni Al via anche le definitive AGGIORNATO con Teramo Varese e Lucca

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Chi desidera presentare reclamo deve farlo entro dieci giorni. Sono state rese disponibili anche le graduatorie definitive, che saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA. L’aggiornamento riguarda anche le province di Teramo, Varese e Lucca.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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