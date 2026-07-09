Una pensionata ha inviato quasi 2000 euro a Alfonso Signorini per coprire le spese legali legate a una causa. Il giornalista ha commentato pubblicamente il periodo complicato, dopo aver lasciato temporaneamente alcuni ruoli televisivi ed editoriali. Signorini ha riferito di aver vissuto momenti difficili a causa della vicenda legale, senza però entrare nei dettagli. La donna ha agito senza che ci fosse una richiesta ufficiale, attirando attenzione sulla sua iniziativa.

Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, Alfonso Signorini è tornato a parlare pubblicamente del periodo più complicato della sua carriera. Il giornalista, finito al centro di una vicenda che lo ha portato ad abbandonare i suoi principali incarichi televisivi ed editoriali, ha raccontato alcuni episodi vissuti durante quel momento difficile. Tra questi ce n’è uno che lo ha colpito più di tutti: il gesto inatteso di una pensionata che ha deciso di aiutarlo economicamente, arrivando a inviargli quasi 2.000 euro per sostenerlo nelle spese legali. Una signora di 78 anni si offre di aiutare Signorini: il racconto del giornalista. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale, Alfonso Signorini ha ricordato uno degli episodi che più lo hanno emozionato durante il periodo di maggiore difficoltà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Assurdo, una pensionata ha mandato a Signorini quasi 2000 euro per pagargli la difesa: la reazione del giornalista

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