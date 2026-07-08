Assegnazioni provvisorie 2026 27 | il 9 luglio l' informativa MiM ai sindacati si punta alle deroghe familiari

Da scuolalink.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio alle 15:00 il ministero dell'Istruzione e del Merito incontrerà i sindacati per fornire informazioni sulle assegnazioni provvisorie 202627. L'incontro si concentrerà sulle modalità di utilizzazione e assegnazione, con particolare attenzione alle deroghe relative alla situazione familiare. La riunione segna l'avvio delle procedure per le assegnazioni di prossimo anno scolastico.

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Le assegnazioni provvisorie 2026 entrano nel vivo. Giovedì 9 luglio alle 15:00 il ministero dell'Istruzione e del Merito incontrerà le sigle sindacali per un'informativa dedicata alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Sul tavolo il futuro di migliaia di docenti che aspettano da tempo i dettagli sui trasferimenti temporanei per il prossimo anno scolastico.Cosa cambia con le assegnazioni provvisorie 2026Le assegnazioni provvisorie 2026 permettono ai docenti di lavorare per un anno più vicino a casa o alla famiglia, senza spostare in modo definitivo la sede di titolarità. È una possibilità molto richiesta, soprattutto da chi insegna lontano dalla propria regione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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