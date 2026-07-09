Durante l’assalto in una villa a Brembate Sopra, i banditi hanno sparato due colpi in aria prima di fuggire. La proprietaria, 62 anni, ha raccontato di aver vissuto un momento di grande paura, sottolineando che per fortuna non sono stati feriti né hanno usato armi da fuoco contro di loro. Ha aggiunto di sentirsi ancora insicura e di non riuscire a dormire tranquilla dopo l’episodio, confrontandolo con un altro fatto di cronaca in cui una persona è stata ferita.

«Non c’è pace, ora ho solo tanta paura. È andata bene che probabilmente non erano armati e che non ci hanno fatto del male come è successo ad Alzano». A Daniela Meticci, 62 anni, a tratti si incrina la voce. Soprattutto, nei momenti in cui riflette su ciò che sarebbe potuto accadere e, invece, non è stato. Erano circa le 23.30 della notte fra martedì e ieri quando due banditi, camuffati dalla testa ai piedi e con indosso anche dei guanti, sono entrati nella villetta a Brembate Sopra in cui la donna vive insieme al compagno e al figlio, dopo essersi fatti largo da una finestra della taverna. A metterli in fuga è stato il compagno della donna, di 72 anni, esplodendo verso il cielo, nel giardino di casa, due colpi di pistola. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Assalto in villa a Brembate Sopra, il racconto della proprietaria: «Ha sparato due colpi in aria e i banditi sono fuggiti. Ma ora come si fa a dormire tranquilli?»

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