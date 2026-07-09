Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio 2026, su Rai1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO interessa 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%. Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly intrattiene 650.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale incolla davanti al video 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 795.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 615.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 708.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 298. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 8 Luglio 2026. Fenomeno Temptation (32.3%), briciole per l’itALIENO Banfi (10.7%)

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