Ascolti TV | Mercoledì 8 Luglio 2026 Fenomeno Temptation 32.3% briciole per l’itALIENO Banfi 10.7%

Da davidemaggio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio 2026, su Rai1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO interessa 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5  Temptation Island conquista 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%. Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly intrattiene 650.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale  incolla davanti al video 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura  segna 795.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 615.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 708.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 298. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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