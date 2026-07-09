Ascolti tv dell’8 luglio Filippo Bisciglia e il duro confronto con Lino Banfi

Da dilei.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio, mentre su Canale 5 andava in onda Temptation Island, Rai 1 ha trasmesso un documentario dedicato a Lino Banfi. Durante la stessa serata, Filippo Bisciglia ha affrontato un confronto con Banfi, che ha coinvolto anche il pubblico. La trasmissione di Rai 1 si è sovrapposta con l’appuntamento di Bisciglia, creando un momento di confronto tra i due programmi. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti o sulle reazioni dei protagonisti.

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Mercoledì 8 luglio Filippo Bisciglia ha dovuto superare un’ulteriore prova. Infatti, mentre su Canale 5 andava in onda Temptation Island, Rai 1 ha trasmesso un documentario su Lino Banfi. Perciò, oltre al confronto coi Mondiali, Bisciglia si è trovato di fronte a un mostro sacro, Lino Banfi che oggi 9 luglio festeggia 90 anni. Per omaggiarlo su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Su Rai 2 abbiamo visto Tutta la verità su Lilly e su Rai 3 Un giorno in pretura, dedicato a Nada Cella, il cold case di Chiavari. Italia 1 ha trasmesso il film White Elephant Codice criminale e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca. 🔗 Leggi su Dilei.it

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