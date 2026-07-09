Ascensore della stazione fuori uso per lavori
L’ascensore della stazione ferroviaria di Lugo è fuori uso a causa di lavori di manutenzione. I binari, che dovevano essere la via d’accesso per i pendolari, sono diventati un ostacolo. Un uomo ha riferito che i binari si sono trasformati in una trappola architettonica, rendendo difficile l’accesso alla stazione. La situazione ha creato disagi per chi si sposta quotidianamente, senza indicazioni chiare sui tempi di ripristino.
I binari della stazione ferroviaria di Lugo dovevano essere la via d’accesso verso casa, ma per Antonio Iacobelli si sono trasformati in una trappola architettonica. Residente a Ravenna, l’uomo si trova da circa un mese ricoverato all’ospedale Umberto I per un lungo percorso di riabilitazione motoria. Sabato scorso, grazie a un permesso, ha potuto lasciare la struttura per passare una giornata in famiglia insieme alla moglie, che è andata a prenderlo. La scelta per il rientro è caduta sul treno, una soluzione apparentemente comoda. Prima di muoversi, la coppia si è accertata delle condizioni dello scalo lughese: "Ci siamo chiesti se ci fosse l’ascensore — racconta Antonio — perché io sono in carrozzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Historic Downtown Anderson Passenger Train Station Gets New Life
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