VIAREGGIO Dopo il successo della prima tappa di Jesolo, approda a Viareggio da domani a domenica " Beach like a Deejay ", il tour estivo di Radio Deejay fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un evento, realizzato in collaborazione con il Comune, che offrirà un fine settimana da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio - Umberto & Damiano, Annie Mazzola, Pecchia & Damiani - e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Un’occasione unica per divertirsi a ritmo di musica sul Lungomare delle Maschere-piazza Mazzini con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e dj set la sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva "Beach like a Deejay". Sul palco anche Gabbani e Malika

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