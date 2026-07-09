ariana grande svela una versione alternativa del suo nuovo album petal

Ariana Grande ha annunciato una versione alternativa del picture disc del suo nuovo album “Petal”. Inoltre, ha condiviso due brevi estratti di brani inediti presenti nel progetto. La cantante ha mostrato anche la copertina dell’album in una versione diversa da quella originale. Questi aggiornamenti sono stati pubblicati sui social network pochi giorni prima della data di uscita ufficiale.

Ariana Grande ha regalato ai fan una serie di entusiasmanti novità in vista dell’uscita di Petal, condividendo una versione alternativa del picture disc dell’album e due brevi estratti rivelatori di brani inediti inclusi nel progetto. In un post su Instagram di mercoledì (8 luglio), la popstar ha mostrato una serie di immagini, tra le quali una foto in bianco e nero del suo volto, ripreso di profilo e parzialmente celato da ombre e da un fiore fuori fuoco. Lo scatto compare su un’edizione esclusiva del disco, già disponibile in pre-ordine sul suo sito web. Ariana Grande continua a svelare dettagli del suo album “Petal”: pubblicato anche l’estratto di una delle tracce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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