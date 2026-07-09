area sportiva e palestra grande festa a cartiere

Notizia in breve

L’inaugurazione della nuova palestra e dell’area sportiva polivalente a Cartiere ha attirato molte persone. L’evento si è svolto a Gualdo Tadino, con un’ampia partecipazione della comunità locale. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi partecipanti, che hanno condiviso il momento di festa dedicato alle strutture sportive appena aperte. La giornata si è conclusa con un grande coinvolgimento di pubblico e atleti.