Area sportiva e palestra Grande festa a Cartiere
L’inaugurazione della nuova palestra e dell’area sportiva polivalente a Cartiere ha attirato molte persone. L’evento si è svolto a Gualdo Tadino, con un’ampia partecipazione della comunità locale. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi partecipanti, che hanno condiviso il momento di festa dedicato alle strutture sportive appena aperte. La giornata si è conclusa con un grande coinvolgimento di pubblico e atleti.
GUALDO TADINO - L’inaugurazione della nuova palestra e dell’area sportiva polivalente a Cartiere è stata una festa per tanta gente che ha partecipato all’evento. Al fianco del sindaco e presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, per il taglio del nastro, nella serata di martedì c’erano tutti gli assessori, il presidente della Pro loco, Juri Marini, la dirigente scolastica del Comprensivo Angela Codignoni, l’architetto Luigi Tomassini, ideatore del progetto, il parroco don Michele Zullato, che ha impartito la benedizione, i ragazzi della Black mamba association e del Cartiere tournament rappresentanti da Gabriele Panfili e Federico Poldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gualdo Tadino, inaugurata la nuova palestra e la piastra polivalente di Cartiere
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