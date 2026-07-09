Presentato a Eicma 2025, l’Aprilia SR GT 400 è ora disponibile sulle strade italiane. È uno scooter sportivo che fa parte della gamma SR GT del marchio, caratterizzato da un design compatto e performante. Monta un motore di cilindrata 400 cc, con un telaio pensato per offrire stabilità e agilità. Le specifiche tecniche includono sospensioni di qualità e freni a disco, pensati per un utilizzo sia urbano sia su strade extraurbane.

Presentato a Eicma 2025 e ora sulle strade italiane, Aprilia SR GT 400 si pone al vertice della gamma SR GT, quella degli scooter sportivi GT del brand italiano. All'interno del panorama Piaggio, lui è indubbiamento lo scooter con l'indole maggiormente sportiva: telaio inedito e decisamente più rigido di quello del Beverly, forcella da 41 mm di diametro, disco freno anteriore derivato dalla crossover Tuareg 660. Il motore, sempre pronto, è il noto hpe 400, da 36 Cv di potenza massima e 37,7 Nm di coppia. Ecco come si comporta su strada l' Aprilia SR GT 400. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Aprilia SR GT 400, come va e come è fatto lo scooter sportivo

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Aprilia SR GT 400, lo scooter dei motociclisti!

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