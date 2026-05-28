Va in arresto cardiaco dopo lo schianto in scooter | è gravissimo al Civile

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime al Civile di Brescia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in scooter avvenuto mercoledì pomeriggio in Viale della Favorita, alle porte di Mantova. Dopo lo schianto, ha subito un arresto cardiaco e sono stati avviati i tentativi di rianimazione. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’incidente.