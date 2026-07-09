Applausi e ricordi per Di Giacomo | Dietro ai trofei un grande uomo

Il feretro di Beniamino Di Giacomo, noto come Gegè, è stato accompagnato da un lungo applauso durante l’uscita. L’ex attaccante della Inter degli anni Sessanta è morto a 90 anni. La cerimonia ha ricordato la sua carriera e la persona, con amici e familiari presenti. Di Giacomo, originario di Porto Recanati, ha lasciato un segno nel calcio italiano, come testimoniato dai ricordi condivisi durante la commemorazione.

Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro del portorecanatese Beniamino Di Giacomo, per tutti conosciuto come Gegè, l’ex attaccante della grande Inter degli anni Sessanta, scomparso martedì a 90 anni. Ieri si è celebrato il funerale nella chiesa del Preziosissimo Sangue, al quale hanno partecipato altre vecchie glorie del calcio cittadino tra cui Emilio Monaldi e Damiano Morra, oltre all’arbitro di serie A Marco Monaldi. Erano presenti anche il sindaco Andrea Michelini, gli assessori Lorenzo Riccetti e Sonia Alessandrini. Nei suoi anni di carriera Gegè aveva giocato con l’Inter del mago Helenio Herrera, vincendo uno scudetto e una Coppa dei Campioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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