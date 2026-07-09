Un incendio nel deposito di un'azienda di spedizioni nel quartiere Bovisa di Milano è stato domato dopo essere scoppiato ieri sera. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e hanno aperto un'inchiesta. Nel frattempo, l'Arpa sta monitorando la qualità dell'aria nella zona. Il Comune ha diffuso linee guida urgenti per i residenti, senza specificare i dettagli. I vigili del fuoco sono intervenuti per diverse ore per spegnere le fiamme.

M ilano, 9 lug. (askanews) – È stato domato il vasto incendio in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa di Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per spegnere le fiamme nel deposito di BRT, un’azienda di spedizioni internazionali. Grazie al tempestivo intervento, gli operatori hanno circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici. Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento la situazione è sotto controllo: incendio spento, al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Restano monitorati in particolare due container che sarebbero ancora a rischio esplosione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aperta un'inchiesta sulle cause. E mentre l'Arpa monitora l'aria, il Comune ha diramato linee guida urgenti

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