ape service nel gruppo samsic il colosso sceglie pisa come base

La multinazionale Samsic ha acquisito Ape Service, azienda fondata nel 1982 a Pisa, specializzata in servizi di pulizia, igiene ambientale, movimentazione di magazzino e soft facility management. Con questa operazione, il gruppo rafforza la presenza nel Centro Italia e sceglie Pisa come base operativa. Ape Service, attiva dal 1982, operava nel settore dei servizi di gestione ambientale e logistici.

PISA La multinazionale Samsic scommette su Pisa per rafforzare la propria presenza nel Centro Italia. Il gruppo ha acquisito la storica Ape Service, azienda fondata nel 1982 e specializzata nei servizi di pulizia, igiene ambientale, movimentazione interna di magazzino e soft facility management. Presente in 27 Paesi europei, il gruppo Samsic ha chiuso il 2025 con un fatturato di 4,1 miliardi di euro, serve circa 30mila clienti e offre servizi che spaziano dal cleaning professionale al facility management. In Italia opera dal 2016 attraverso Samsic Italia e conta 1.600 dipendenti distribuiti sul territorio nazionale. Ape Service porta in dote un fatturato di oltre 3,3 milioni di euro nel 2025, 111 dipendenti e circa 100 clienti, concentrati prevalentemente in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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