Shopping online | il 54% sceglie in base alle opinioni degli altri

Secondo un’indagine recente, il 54% delle persone che fanno acquisti online si affida alle opinioni degli altri per decidere cosa comprare. La stessa ricerca evidenzia che il 76% degli utenti preferisce leggere recensioni negative, forse per avere un quadro più completo sui prodotti. In parallelo, le strategie di marketing stanno cambiando, soprattutto dopo il calo dell’efficacia della pubblicità tradizionale, portando le aziende a concentrarsi maggiormente sulle opinioni dei clienti e sulla trasparenza online.

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? Punti chiave Perché il 76% degli utenti preferisce leggere le recensioni negative?. Come cambiano le strategie di marketing dopo il declino della pubblicità?. Quali sono i nuovi incentivi che sostituiscono la persuasione diretta?. Cosa accadrà alle aziende che tentano di manipolare il consenso online?.? In Breve Il 91% dei giovani tra 18 e 34 anni equipara recensioni online ai consigli personali.. Il 82% degli utenti legge deliberatamente le critiche per testare l'affidabilità dei fornitori.. Il 76% dei consumatori ritiene i giudizi misti più autentici rispetto alle valutazioni perfette.. Il mercato iGaming online europeo è cresciuto del 15,3% nel primo trimestre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shopping online: il 54% sceglie in base alle opinioni degli altri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notino Review: Is Notino Legit | Is Notino Fake Or Real Sullo stesso argomento Shopping: l’82% degli europei sceglie i prodotti tramite i socialL’82% dei consumatori all’interno dell’Unione Europea utilizza i social network per individuare i prodotti da acquistare, trasformando... Individuati i corpi degli altri 4 sub morti alle Malvide: intrappolati a 60 metri nella "Grotta degli squali"L'ingresso della prima grotta si trova a 50 metri di profondità e subito si possono incontrare i coralli ‘magici’ che non hanno bisogno della luce...