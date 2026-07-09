Anomalia sul portale dei servizi | Protezione dati prioritaria

La tutela dei dati è una priorità. Il segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, con il direttore dell’Ufficio informatica Massimiliano Casali e la dottoressa Giovanna Reffi, ha chiarito la criticità software che ha esposto temporaneamente alcune informazioni sul portale pubblico. "La trasparenza istituzionale e la protezione dei cittadini sono assolute". L’anomalia, spiegano, ha riguardato l’applicativo Arpa per gli appuntamenti, toccando le posizioni di 25 utenti Fondiss. Tra il 2 e il 7 luglio, per un errore di un programmatore della ditta fornitrice, i profili sono rimasti visibili in sola lettura a pochissimi utenti. "I database centrali non erano modificabili e solo in un caso è stato visto l’Iban, limitando l’impatto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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