Frankie e Maggie, interpretate da due attrici, affermano di non allenare ragazze e sottolineano che chi le segue le considera molto dure. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si parla di determinazione e personalità forte, paragonandole a personaggi di film come Million Dollar Baby. Le attrici evidenziano di essere considerate toste e di seguire un percorso personale, senza interessarsi alle grandi platee come San Siro o Sanremo.

Milano – “Io non alleno ragazze”. “Forse dovrebbe, chi mi segue mi considera una tosta”. Si dicono Frankie e Maggie, Clint Eastwood e Hilary Swank davanti alla macchina da presa di Million Dollar Baby. E quel faccia a faccia ti torna in mente incontrando Anna, non solo per il titolo affine del suo secondo album Million Dollar Babe, in arrivo domani, quanto perché è davvero lei la ragazza “tosta” del pop italiano. 22 anni, di La Spezia, “vera baddie” da arena e palasport che con la sua cascata di dischi d’oro e di platino continua a mettere Pepe (con la maiuscola) in hit-parade. Trascinato dal singolo White girl wasted e da un pugno di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Anna superstar: “La forza di una vera baddie? Cuore e consapevolezza. Né San Siro né Sanremo: vado per la mia strada”

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FIRST TIME REACTION TO VERA BADDIE, IT WAS INSANE

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