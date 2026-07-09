Anna Falchi cliente speciale per l’apertura del salone Bardelli

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ospite speciale per un’inaugurazione speciale. È la grande festa di Elena Bardelli, che nei giorni scorsi ha inaugurato a San Frediano a Settimo il suo nuovo salone di bellezza "Bardelli". Il centro nasce come uno spazio dedicato alla cura dei capelli e del corpo, con la collaborazione di EsseVu Estetica e Oxana Kovalenko, specializzata in trucco permanente. Bardelli, cascinese, ha iniziato la sua carriera a 16 anni seguendo le orme del padre Giacomo. Alle spalle vanta una lunga esperienza nel dietro le quinte dei più prestigiosi appuntamenti dello spettacolo italiano. Dal Festival di Sanremo alla Mostra del Cinema di Venezia, Elena ha curato le acconciature di centinaia di vip per i loro servizi fotografici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Anna Falchi cliente speciale per l’apertura del salone "Bardelli"
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