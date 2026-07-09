Il 8 luglio 2026, a Pisa, si svolgono due eventi della rassegna “Animali narranti”, dedicati all’arte e alla narrazione. Durante le serate, sul palco si esibiscono Elio Germano e Marta Cuscunà, protagonisti di spettacoli che si concentrano sull’uso della parola raccontata. La manifestazione mira a riscoprire il piacere di ascoltare e immaginare, offrendo a ogni spettatore un’esperienza narrativa diversa.

Pisa, 8 luglio 2026 – Arrivano in città i due appuntamenti più attesi di “Animali narranti - rassegna diffusa di arte e narrazione”. Serate di livello nazionale tutte incentrate sul potere della ‘parola raccontata’, per ritrovare il piacere di ascoltare e immaginare: un film diverso per ciascuno spettatore. Il primo evento, venerdì 17 luglio alle 21, proposto nella cornice del Giardino Scotto, vedrà in scena Elio Germano insieme al musicista e compositore Teho Teardo, che porteranno in scena “Il sogno di una cosa”, dal romanzo d'esordio di Pier Paolo Pasolini. L'incontro tra la voce di Elio Germano, interprete capace di restituire con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Animali narranti” entra nel vivo: sul palco Elio Germano e Marta Cuscunà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il prossimo 25 giugno la Cavea di Roma ospita un grande evento benefico nato da un'idea di Elio Germano. Sul palco tanti artisti, per cantare i classici internazionali in dialetto e sostenere la Comunità di Sant'EgidioIl 25 giugno si terrà un evento benefico alla Cavea di Roma, promosso da un attore noto e dedicato alla Comunità di Sant'Egidio.

Blues night al Miles Jazz Club: la Germano Seggio Band sul palcoAl Miles Jazz Club si è tenuta una serata dedicata al blues, con la Germano Seggio Band che si è esibita dal vivo.

Argomenti più discussi: Elio Germano e Marta Cuscunà protagonisti al Giardino Scotto per la rassegna Animali narranti; Primo Piano con Lorenzo Garzella e Animali Narranti - RIVEDI LA PUNTATA.

Animali narranti entra nel vivo: sul palco Elio Germano e Marta CuscunàL’attore allo Scotto porterà in scena il romanzo d’esordio di Pasolini; l’artista al Parco delle Concette si esibirà con uno spettacolo sulla Resistenza ... lanazione.it

Teatro, musica e arte: al via la seconda edizione di Animali NarrantiPisa, 3 giugno 2026 – Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà: esponenti di spicco del teatro di narrazione e delle arti ibride sono tra i protagonisti della seconda edizione di ... lanazione.it