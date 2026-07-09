Una coppia stava insieme nel parco quando sono arrivati due lupi. Il maschio si è fermato a fissarli per alcuni secondi. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non ci sono stati feriti. La coppia si trovava in un’area frequentata, ma non si sono verificati altri avvistamenti nelle ore successive. La presenza dei lupi è stata segnalata alle autorità, che stanno monitorando la zona.

ANCONA - Se un domani si sposeranno solo il tempo lo potrà dire ma l’unica cosa certa è che la prima serata da fidanzati di certo non verrà facilmente dimenticata, non tanto per le famose farfalle nello stomaco ma per il fatto che questi due fidanzatini si sono ritrovati faccia a faccia con una coppia di lupi. Un fuori programma che non ha creato nessun problema a due minorenni, poco più che sedicenni e sentimentalmente legati tra di loro. La serata di domenica non sarà di certo facilmente dimenticata. Erano le 23 quando al parco Eraclio Fiorani di Posatora, due giovani, entrambi residenti ad Ancona, si sono fermati dopo aver cenato in un locale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Ancona, coppia si apparta al parco, arrivano due lupi: «Il maschio ci ha fissato per alcuni secondi»

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Coppia si apparta al parco, arrivano due lupi: «Il maschio ci ha fissato per alcuni secondi»

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