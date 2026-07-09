Amorim si presenta al popolo rossonero | Mi sento a casa Qui per vincere non per evitare di perdere

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Milan si è presentato oggi davanti ai giornalisti, affermando di sentirsi a casa e di essere qui per vincere, non per evitare le sconfitte. La conferenza stampa ha segnato l’inizio della sua gestione, con parole che hanno evidenziato la sua determinazione e l’intenzione di portare avanti un progetto ambizioso. Nessun dettaglio sui piani specifici o sulle strategie future è stato comunicato.

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L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale., "Scusatemi se oggi non parlo italiano, imparerò presto. È molto importante per me impararlo per rispettare la vostra cultura e cercherò di farlo il prima possibile", ha esordito Amorim in conferenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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