Un architetto fiorentino con diagnosi di Alzheimer utilizza la pittura come strumento di comunicazione e terapia. La malattia ha causato un deterioramento della memoria e dei pensieri, ma l’arte gli permette di esprimersi e trovare momenti di serenità. La pittura rappresenta un modo per mantenere un contatto con il mondo e affrontare le difficoltà legate alla malattia.

Firenze, 9 luglio 2026 – L'arte ha sempre scandito la vita dell'architetto fiorentino Alessandro Poli. E lo fa anche oggi, che i pensieri si ingarbugliano e la memoria vacilla: la pittura diventa così un linguaggio in più per comunicare con il mondo, un'occasione di benessere e serenità. L’arte in soccorso. La malattia non ha fermato dunque la passione dell’architetto fiorentino, che combatte la malattia proprio con la pittura. L’architetto Alessandro Poli negli anni settanta ha fatto parte del famoso gruppo Superstudio, creato da Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, insieme a Roberto e Alessandro Magris, partecipando attivamente all'esperienza internazionale dell’Architettura Radicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alzheimer, la storia dell’architetto fiorentino che combatte la malattia con la pittura

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