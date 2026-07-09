All’Università di Bergamo una nuova infrastruttura per sviluppare l’Intelligenza Artificiale applicata alla salute e alla psicologia

Da bergamonews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Università di Bergamo è stata installata una workstation ad alte prestazioni dedicata allo sviluppo di applicazioni di Intelligenza Artificiale nei settori della salute, della psicologia e delle scienze sociali. La nuova infrastruttura mira a supportare la ricerca e la sperimentazione di soluzioni innovative in questi campi. L’obiettivo è favorire l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per migliorare strumenti e metodologie di studio e intervento.

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L’ Università di Bergamo rafforza il proprio impegno nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale con l’installazione di una nuova workstation ad alte prestazioni, destinata allo sviluppo e alla sperimentazione di applicazioni innovative nei settori della salute, della psicologia e delle scienze sociali. La nuova infrastruttura, ospitata nella sede di via dei Caniana, rappresenta un investimento strategico per l’Ateneo perché permetterà di sviluppare e testare localmente modelli di Intelligenza Artificiale specializzati, garantendo un maggiore controllo sui dati, sui processi di validazione e sull’integrazione con competenze psicologiche e cliniche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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