Uno studio evidenzia la necessità di aumentare la presenza di giovani e donne tra allenatori e staff tecnici nel calcio italiano. Golee, fondata nel 2018, supporta oltre 20.000 club e più di due milioni di atleti e dirigenti in Italia, con l’obiettivo di innovare il settore dello sport dilettantistico.

Fondata nel 2018 con l'obiettivo di innovare il mondo dello sport dilettantistico, Golee oggi supporta oltre 20.000 club e più di due milioni tra atleti e dirigenti in tutta Italia. E' il principale sistema gestionale italiano dedicato alle società sportive dilettantistiche, pensato per aiutarle a crescere. La piattaforma è utilizzata da società sportive di calcio, basket, pallavolo, baseball, rugby, arti marziali, atletica leggera, ciclismo, ginnastica artistica e danza, oltre che da palestre, piscine e organizzatori di camp estivi. Golee, in riferimento al calcio dilettantistico italiano, ha incrociato i dati della propria piattaforma con le risposte di un sondaggio rivolto ad allenatori e dirigenti dell'ambito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allenatori e staff tecnici: il calcio italiano ha bisogno di giovani e di donne. I risultati di uno studio

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