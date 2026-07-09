Allarme nei supermercati italiani | richiamato l’alimento estivo per eccellenza
Un richiamo alimentare riguarda un prodotto estivo molto diffuso nei supermercati italiani. La catena di distribuzione ha avviato un’operazione di ritiro dal mercato a causa di un rischio per la sicurezza alimentare. Il prodotto interessato era presente nei banchi frigo di diversi punti vendita. Le autorità sanitarie hanno comunicato che il richiamo è stato avviato in via precauzionale. Non sono stati segnalati casi di malattie legate al consumo del prodotto.
Una massiccia allerta alimentare sta interessando i banchi frigo dei principali supermercati italiani, facendo scattare un piano di emergenza per la tutela della salute pubblica. Il sistema di vigilanza si è attivato immediatamente a causa di un serio rischio microbiologico riscontrato in una delle pietanze pronte più consumate della stagione estiva. Le autorità sanitarie centrali hanno infatti diffuso una serie di avvisi urgenti legati alla potenziale contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio particolarmente insidioso in grado di svilupparsi anche a temperature di refrigerazione. L’allarme si articola nello specifico su cinque distinti provvedimenti di ritiro cautelativo dal mercato, tutti decisi dal medesimo operatore a seguito dei controlli periodici sulle linee di confezionamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Maxi richiamo di carne nei supermercati: qualità e filiera corta fanno la differenza. -ici
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