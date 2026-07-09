Allarme nei supermercati italiani | richiamato l’alimento estivo per eccellenza

Notizia in breve

Un richiamo alimentare riguarda un prodotto estivo molto diffuso nei supermercati italiani. La catena di distribuzione ha avviato un’operazione di ritiro dal mercato a causa di un rischio per la sicurezza alimentare. Il prodotto interessato era presente nei banchi frigo di diversi punti vendita. Le autorità sanitarie hanno comunicato che il richiamo è stato avviato in via precauzionale. Non sono stati segnalati casi di malattie legate al consumo del prodotto.