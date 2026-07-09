Il ct della Nuova Zelanda ha annunciato la formazione per la partita contro l’Italia in programma a Wellington. La squadra schiererà Ruben Love come mediano di apertura, Damian McKenzie come estremo e conferma Ardie Savea come capitano. Rennie ha dichiarato di non fidarsi completamente dell’Italia, ritenendo che siano più forti di quanto mostrato in Giappone. La partita si svolgerà sabato, senza ulteriori modifiche all’atteggiamento della squadra.

David Rennie cambia qualcosa, ma non l’atteggiamento. Il ct della Nuova Zelanda ha annunciato la formazione che sabato a Wellington affronterà l’Italia nella seconda giornata della Nations Championship, scegliendo Ruben Love in cabina di regia con Damian McKenzie estremo e affidando ancora una volta la fascia di capitano ad Ardie Savea. Tra le novità anche la presenza in panchina dei possibili esordienti Anton Segner e Josh Moorby, in una squadra che punta a confermare quanto di buono mostrato all’esordio contro la Francia. Guai, però, a pensare che la sconfitta azzurra contro il Giappone abbia abbassato la soglia di attenzione. Rennie ha messo in guardia i suoi, convinto che quella vista a Tokyo non sia la vera Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - All Blacks, Rennie non si fida: “L’Italia è più forte di quanto dica Tokyo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rugby: All Blacks è l’ora della ricostruzione. Rennie punta al 2028Gli All Blacks si trovano a affrontare un momento difficile, segnato da risultati insoddisfacenti nelle ultime competizioni.

Leggi anche: Nations Championship: via al nuovo mini-Mondiale. Italia, esordio a Tokyo, e c’è All Blacks-Francia

Temi più discussi: Gli All Blacks già dividono. Henry: Non vinceremo nulla giocando così. Hansen: Molto bravi alla prima uscita; Nations Championship: iniziano bene All Blacks e Irlanda; Dei nuovi All Blacks e una Francia rinnovata aprono il Nations Championship: la preview; Nations Championship: 5 cambi nella fortissima formazione degli All Blacks per la partita con l'Italia.

Il grande degli All Blacks 'cambia idea' sulla selezione di Ruben Love: 'No, non lo farei' reddit

Rennie names two debutants, five starting changes for All Blacks v ItalyAll Blacks coach Dave Rennie might have just dropped the clearest hint yet about his thinking around one of the biggest selection issues his side faces ahe ... newstalkzb.co.nz

All Blacks, Rennie non si fida: L’Italia è più forte di quanto dica TokyoDavid Rennie cambia qualcosa, ma non l'atteggiamento. Il ct della Nuova Zelanda ha annunciato la formazione che sabato a Wellington affronterà l'Italia ... oasport.it