Non ci sono dati ufficiali sul numero di rider attivi a Prato, con stime che variano tra 300 e 800. La difficoltà di censire gli account sulle diverse piattaforme rende complicato stabilire quanti effettivamente lavorino in città. La mancanza di numeri certi evidenzia la complessità di monitorare questa categoria di lavoratori. I sindacati hanno proposto un punto di aiuto in città per affrontare la situazione.

Potrebbero essere trecento, cinquecento o persino ottocento. Stabilire quanti rider lavorino realmente a Prato è quasi impossibile. Mancano dati ufficiali e censire gli account attivi sulle varie piattaforme è un’operazione complessa. Anche i sindacati possono fare soltanto delle stime: "Se dovessi basarmi sulle persone che si sono rivolte a noi per chiedere aiuto – spiega Stefano Gorelli della Filt-Cgil – direi una trentina che lavorano con Just Eat e una cinquantina tra Glovo, Deliveroo e le altre piattaforme". "Secondo le nostre valutazioni – aggiunge Gabriele Brogi della Fit-Cisl – i rider che operano a Prato dovrebbero essere circa trecento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Algoritmo tiranno. La giungla dei contratti. Il piano dei sindacati: "Punto di aiuto in città"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sospeso lo sciopero dei treni dei sindacati confederali dell'11 giugno, resta la protesta dei sindacati di baseLo sciopero dei treni di otto ore previsto per il 11 giugno è stato sospeso dai sindacati confederali di settore.

Rinnovo dei contratti per i regionali, i sindacati: “Schifani sblocchi l'Aran, pronti alla mobilitazione”I sindacati hanno chiesto al presidente della regione di intervenire subito per garantire il funzionamento dell’Aran Sicilia, chiedendo anche di...