Il ministro tunisino degli Affari Esteri, Mohamed Ali Nafti, è stato ricevuto dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante una visita ufficiale ad Algeri. La riunione tra i due ha avuto luogo in un contesto di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali accordi o temi trattati durante l'incontro.

Incontro tra Algeria e Tunisia per Rafforzare le Relazioni Bilaterali. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha accolto il ministro tunisino degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, in una recente visita ufficiale ad Algeri. Questo incontro si è svolto in occasione della riunione del Comitato di monitoraggio della 23ma sessione della Grande Commissione mista tunisino-algerina. L’evento segna un passo importante nella cooperazione tra i due Paesi, sottolineando l’intenzione di rafforzare i legami e migliorare le strategie di collaborazione. Saluti e Congratulazioni tra i due Leader. Durante l’incontro, il ministro Nafti ha trasmesso i saluti del presidente tunisino Kais Saied al suo omologo algerino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Algeria e Tunisia: il presidente Tebboune accoglie il ministro Nafti per una nuova cooperazione.

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