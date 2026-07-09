Durante l’estate, i giovani tendono a consumare più alcol, con occasioni come aperitivi in spiaggia, cocktail al tramonto e feste notturne. Il binge drinking, cioè l’assunzione eccessiva di alcol in breve tempo, aumenta durante questa stagione. Studi evidenziano che questa pratica può danneggiare il fegato e il cervello, specialmente in età giovane, quando gli organi sono ancora in sviluppo. La maggiore disponibilità di alcol e le occasioni di socializzazione contribuiscono a questa tendenza.

L’aperitivo in spiaggia, i cocktail al tramonto, le feste fino all’alba. L’estate italiana ha il sapore della libertà, soprattutto per gli adolescenti e i giovani adulti. Ma c’è un’altra faccia della stagione, meno visibile e molto più insidiosa: quella dei danni che il corpo accumula in silenzio, ben oltre la fine delle vacanze. A lanciare l’allarme è Francesco Izzo, direttore della Struttura complessa di Chirurgia oncologica addominale dell’Irccs Pascale di Napoli. “I ragazzi pensano di essere immuni. Si sentono forti, in salute, convinti che il loro organismo riesca ad assorbire qualsiasi eccesso. Dal punto di vista biologico, però, non è così”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alcol d’estate, i rischi nascosti del binge drinking per fegato e cervello

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