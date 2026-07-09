Il concerto di Kanye West in Albania si è rivelato un fallimento, con poche vendite di biglietti a causa dei prezzi troppo elevati. Il governo ha stanziato improvvisamente 4 milioni di euro per evitare la cancellazione dell’evento. Il primo ministro ha pubblicato un video sui social per spiegare che si è trattato di un salvataggio dell’immagine nazionale, dopo che molti cittadini avevano protestato contro la spesa pubblica.

“Siamo stati costretti a finanziare 4 milioni di euro all’ultimo minuto per il concerto di Kanye West, altrimenti sarebbe stato cancellato”. Lo dice Edi Rama, primo ministro albanese, in un lungo video pubblicato sui social per difendere la scelta economica del governo e “salvare l’immagine dell’Albania” dopo il flop della vendita dei biglietti. West, alias Ye, canterà a Tirana l’11 luglio, ma le vendite non sono andate come previsto. Basta guardare il sito ufficiale dei biglietti per vedere che, a pochi giorni dall’evento, migliaia di posti sono ancora disponibili. Un elemento che potrebbe aver inciso è il costo dei biglietti: per assistere al concerto servono tra i 292 e i 339 euro, una cifra molto alta per molti cittadini albanesi, considerando che lo stipendio medio mensile nel Paese si aggira intorno ai 400 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Albania, il concerto di Kanye West è un flop: pochi biglietti venduti (troppo cari), Edi Rama stanzia 4 milioni per non farlo saltare. E scoppia la protesta

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