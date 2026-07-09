Alaba tentazione Italia | l’Inter ci prova? Gli occhi della Serie A su Ounahi

Notizia in breve

L'Inter ha mostrato interesse per David Alaba, che potrebbe trasferirsi in Italia dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. La possibile mossa del difensore austriaco ha attirato l'attenzione del campionato italiano. Nel frattempo, la Serie A monitora anche la situazione di Ounahi, senza ulteriori dettagli sui club coinvolti. La trattativa per Alaba è ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali.