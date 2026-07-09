Alaba tentazione Italia | l’Inter ci prova? Gli occhi della Serie A su Ounahi
L'Inter ha mostrato interesse per David Alaba, che potrebbe trasferirsi in Italia dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. La possibile mossa del difensore austriaco ha attirato l'attenzione del campionato italiano. Nel frattempo, la Serie A monitora anche la situazione di Ounahi, senza ulteriori dettagli sui club coinvolti. La trattativa per Alaba è ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali.
Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato. Tentazione Serie A per David Alaba, che potrebbe scegliere l'Italia dopo aver terminato il suo contratto con il Real Madrid. Fiorentina e Bologna mettono gli occhi su Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino che si sta mettendo in luce al Mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Inter, torna la tentazione Liga per Alessandro Bastoni: ci prova il Real MadridDurante un evento tra Legends di Inter e Real Madrid a Madrid, il presidente del club spagnolo ha incontrato il dirigente nerazzurro.
Inter, tentazione David Alaba: il profilo piace a MarottaL'Inter sta pianificando le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, mentre si prepara a disputare la finale di Coppa Italia...