Il calciomercato dell’Inter si è arricchito di un nome di rilievo per la difesa: David Alaba. Nonostante le smentite ufficiali delle scorse settimane, si continua a parlare di un possibile trasferimento del difensore in Serie A. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, e le trattative rimangono in corso. La possibilità che Alaba possa approdare in nerazzurro non è stata esclusa, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di un nome clamoroso per il reparto arretrato. Nonostante le secche smentite arrivate nel corso delle ultime settimane, il futuro professionale di David Alaba potrebbe essere in Serie A. La dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando con estrema attenzione il profilo del difensore, che rappresenterebbe un rinforzo di caratura internazionale per la squadra. ULTIMISSIME I contatti in Italia e il sondaggio dei nerazzurri. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’agente del calciatore, Pini Zahavi, ha avviato una fitta rete di colloqui sul territorio italiano per sondare il terreno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Alaba può diventare un’idea seria concreta? L’Inter la destinazione preferita

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