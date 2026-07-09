aiuti ai giovani per comprare casa e affitti low cost

Garantire una casa alle nuove generazioni "è una priorità". Si tratta di una delle più grandi emergenze sociali del nostro tempo. Per questo, servirebbe una misura che, "risorse finanziarie permettendo", incentivasse l’acquisto della prima casa per gli under 36 e tagliasse l’Iva per affitti. Per farlo, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo anticipa una serie di ipotesi sul tavolo di via XX Settembre: l’estensione della possibilità di applicare l’Iva sulle operazioni di cessione e locazione di abitazioni poste in essere da società di compravendita e gestione immobiliare, la riduzione dell’aliquota Iva dal 10 al 5% per la locazione dei fabbricati residenziali (ad eccezione degli immobili di lusso) e l’assimilazione agli immobili strumentali dei fabbricati residenziali locati dalle imprese di costruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ecco perchè ci vogliono 147 ANNI per COMPRARE CASA

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