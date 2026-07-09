Un dirigente di Sparkle ha dichiarato che l'intelligenza artificiale richiede energia, acqua e connettività globale. Ha aggiunto che la produzione di AI sfrutta risorse di altri per mantenersi al passo. La discussione si concentra sulla necessità di risorse e sulla loro gestione, senza approfondire impatti o soluzioni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alle tecnologie emergenti, senza ulteriori dettagli sui progetti o sulle aziende coinvolte.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale ha bisogno di tre grandi elementi: energia, acqua e connettività globale. Ora, se l'acqua è una risorsa che viene gestita a livello locale e l'energia è una combinazione tra elemento locale e globale per quanto riguarda il recupero delle fonti, la connettività internazionale è, invece, un elemento puramente globale. Non è dunque sufficiente una prospettiva nazionale o regionale. È indispensabile un approccio globale. Qui risiede la complessità dei sistemi dei Paesi che dobbiamo attraversare per realizzare i grandi progetti, una sfida che oggi non è ancora molto visibile ma che comporta costi elevati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ai, Bagnasco (Sparkle): "Sfruttare quella prodotta dagli altri per restare al passo"

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