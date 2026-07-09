Agostino e i due sermoni ritrovati in Polonia

Notizia in breve

In Polonia sono stati trovati due sermoni inediti attribuiti al vescovo di Ippona, inseriti in un codice sassone. Christian Tornau e padre Giuseppe Caruso hanno parlato del ritrovamento durante un colloquio. I sermoni sono stati scoperti in un manoscritto che risale a un periodo precedente al Medioevo. La scoperta riguarda un testo scritto in latino, considerato di grande valore storico e religioso. I due autori hanno evidenziato l’importanza del ritrovamento per lo studio della figura di Agostino.