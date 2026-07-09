Agnese De Pasquale e Roberto svelano un segreto sul loro rapporto | parole toccanti FOTO

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno condiviso pubblicamente un segreto sulla loro relazione. La coppia, nota per aver partecipato a un noto programma televisivo, conferma di essere ancora insieme e di vivere una storia stabile. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura di questa rivelazione. La loro relazione continua al di fuori del contesto televisivo, senza altre comunicazioni ufficiali.

Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, la storia d’amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sta proseguendo a gonfie vele lontano dal programma. Recentemente, i due hanno realizzato una diretta sui social dove hanno parlato di temi importanti, come matrimonio, figli e molto altro. In queste ore, invece, i due hanno svelato un segreto che rende il loro rapporto così forte e stabile, come non succedeva da tempo a entrambi. La toccante dedica di Roberto Priolo ad Agnese. Dopo tanti alti e bassi, momenti di sconforto e turbamenti vissuti sia a Uomini e Donne sia al di fuori, Agnese De Pasquale ha ritrovato l’amore insieme a Roberto Priolo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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