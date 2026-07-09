Una squadra di motociclisti di pronto intervento sta effettuando verifiche sui monopattini elettrici nel centro di Senago. Il servizio di controllo mira a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione. L’intervento fa parte di un’operazione del Comune per aumentare la sicurezza stradale e monitorare l’uso dei mezzi elettrici. Le verifiche si concentrano su eventuali irregolarità e sulla conformità dei monopattini alle normative vigenti.

Una squadra di motociclisti di pronto intervento e un servizio di controllo sui monopattini elettrici. Il Comune di Senago continua a investire sulla sicurezza e sulla polizia locale. Dallo scorso 7 luglio è operativa la nuova squadra di agenti che svolgono servizi in sella alle nuove moto recentemente acquistate grazie al contributo di Regione Lombardia. "La presenza degli agenti motociclisti consente una maggiore rapidità ed efficacia sia nelle attività di pronto intervento sia nei controlli delle violazioni alle norme di comportamento del Codice della strada che causano incidenti stradali. Un altro obiettivo raggiunto in questi mesi di profonda riorganizzazione del Comando", ha dichiarato il comandante Alessandro Colucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenti in moto verifiche mirate sui monopattini

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