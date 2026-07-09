Nel corso dei primi quattro mesi di sperimentazione del progetto «agenti di comunità», la polizia locale di Brescia ha effettuato 9 arresti, 13 denunce e redatto 43 verbali. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel territorio e migliorare i servizi rivolti ai cittadini. I dati sono stati diffusi dal Comune, che ha monitorato le attività svolte dagli agenti in questa fase iniziale.

Il Comune di Brescia ha diffuso i dati dei primi quattro mesi di sperimentazione del progetto «agenti di comunità», la nuova attività della polizia locale tesa a garantire una maggiore vicinanza ai cittadini sul territorio. Per la Loggia il bilancio di questi primi 120 giorni è «nettamente positivo» e comunica in una nota i numeri a supporto della valutazione: 1.300 persone incontrate e 103 interventi effettuati, ai quali si devono aggiungere 1.390 persone controllate, 9 arresti, 13 denunce, 43 verbali per violazioni al regolamento di Polizia Urbana e 572 per violazioni al codice della strada. Per capire realmente lo sviluppo di questo progetto si devono mettere però a confronto questi dati con quelli trasmessi dopo il primo mese di attività, quando ad esempio gli arresti furono ben cinque. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Agenti di comunità, in 4 mesi 9 arresti, 13 denunce e 43 verbali

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