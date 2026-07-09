Un Boeing 737 con cinque persone a bordo è precipitato nell’oceano da un’altezza di 1500 metri in meno di un minuto. Un’immagine mostra gli ultimi momenti dell’aereo prima dello schianto mentre volava verso Karachi. Non ci sono sopravvissuti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un’immagine drammatica sembra mostrare gli orribili ultimi momenti di un Boeing 737 con cinque persone a bordo prima che precipitasse da un’altezza di 1500 metri nell’oceano mentre era in rotta verso Karachi. Secondo l’Autorità Aeroportuale del Pakistan, l’ aeromobile era partito da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Karachi quando l’equipaggio ha segnalato difficoltà tecniche. “Il volo cargo B 737 di K2 Airways del Pakistan in rotta da Sharjah a Karachi ha segnalato un problema al sistema di navigazione ed è stato prontamente guidato dal KARACHI ACC”, ha dichiarato l’Autorità Aeroportuale del Pakistan in un comunicato, secondo VT. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Aereo Boeing precipita da 1500m nell’oceano in meno di 1 minuto

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