Addio a Simone Casadio | Autista soccorritore col sorriso

Simone Casadio, 46 anni, è morto per una malattia fulminante. Era un autista soccorritore molto conosciuto nella Pubblica Assistenza di Ravenna. La sua scomparsa ha lasciato vuoto tra colleghi e amici. Casadio era accompagnato dalla compagna e dai genitori al momento del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato.

Si è spento a soli 46 anni Simone Casadio, una delle colonne portanti della Pubblica Assistenza di Ravenna, a causa di una malattia fulminante. Lascia la compagna e i genitori. Volontario dal 2013 e dipendente dal 2018, era autista e soccorritore per le ambulanze della Pubblica assistenza. Il presidente dell’associazione Matteo Manca lo ricorda così: "Era una persona solare, sempre con la battuta pronta e per questo tutti volevano stare in turno con lui. Era simpatico, una persona d’oro. Per noi è una perdita importante". Casadio partecipava alle gite in montagna e alle uscite fuori porta della Pubblica Assistenza. Fuori dalla divisa lavorativa, per Matteo Manca, Simone Cadadio era anche un caro amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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