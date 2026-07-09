Addio a Bonnie Tyler | è morta la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

Una cantante di 75 anni è deceduta in ospedale. È nota per aver interpretato brani di successo nel genere rock-pop negli anni Settanta e Ottanta. La sua voce, riconoscibile e distintiva, ha lasciato un segno duraturo nella musica internazionale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata senza ulteriori dettagli sul periodo o sulle cause. La cantante è ricordata come una delle voci più iconiche di quegli anni.

Addio a Bonnie Tyler, icona del rock-pop degli anni Settanta e Ottanta: la cantante è morta a 75 anni in ospedale. La musica internazionale perde una delle sue voci più iconiche: Bonnie Tyler, artista gallese dal timbro inconfondibile e interprete di successi entrati nella storia del rock-pop, è morta a 75 anni. Con la sua voce intensa e brani immortali come “Total Eclipse of the Heart”, ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale mondiale. Dietro il nome d’arte Bonnie Tyler si nascondeva Gaynor Hopkins, nata nel 1951 e cresciuta in una famiglia di origini modeste nel Galles meridionale, in particolare nel quartiere popolare di Neath. Fin da giovane coltivò la passione per il canto, inseguendo il sogno di costruire una carriera nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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