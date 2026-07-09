Adamant prime ufficialità Ianuale grinta e atletismo Da Piombino con Bianchi

L'Adamant Ferrara Basket 2018 ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Nicolò Ianuale per la stagione 2026-27. Ianuale, proveniente da Piombino, si distingue per la sua grinta, atletismo e capacità di giocare con intensità. L’accordo era già noto da tempo, ma la società ha confermato l’operazione solo in queste ore, dopo l’attesa comunicazione del direttore generale.

È Nicolò Ianuale il primo acquisto ufficializzato dall’ Adamant Ferrara Basket 2018 per la stagione sportiva 202627. Nessuna sorpresa, la cosa era nota da tempo, ma si attendeva soltanto l’ufficialità dell’operazione da parte del gm Mannucchi. Ala di 198 cm per 96 kg, classe 2001, nativo di Solofra (Av), Ianuale è un giocatore dalle riconosciute doti atletiche, caratterizzato da un gioco fisico e da una grinta da vendere, con una mano educata anche dalla distanza. Nello scorso campionato, allenato da Simone Bianchi, attuale coach di Ferrara Basket 2018, Ianuale ha vestito la maglia di Piombino in Serie B Nazionale, nello stesso girone dell’Adamant, chiudendo le 33 gare disputate con 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media, tirando con il 52% da due, il 36% da tre e il 58% dalla lunetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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