Acquisti in Rete manutenzione dal 17 al 19 luglio | stop temporaneo anche alla Verifica Inadempimenti

Dal 17 al 19 luglio 2026, il portale Acquisti in Rete sarà offline dalle 20 per una manutenzione straordinaria. Durante questo periodo, sarà sospesa anche la funzione di verifica inadempimenti. La piattaforma potrebbe risultare inaccessibile per tutta la durata dell’intervento. Nessuna comunicazione ufficiale indica eventuali riaperture anticipate o modifiche all’orario. Gli utenti sono invitati a pianificare di conseguenza le proprie attività online.

Acquisti in Rete comunica una manutenzione straordinaria della piattaforma nel fine settimana del 17-19 luglio 2026. Il portale potrebbe non essere disponibile dalle ore 20.00 di venerdì 17 luglio alle ore 20.00 di domenica 19 luglio 2026. Durante la stessa finestra temporale non sarà disponibile anche il Servizio Verifica Inadempimenti. Gli utenti sono invitati a programmare per tempo le attività sui sistemi, tenendo conto delle temporanee indisponibilità indicate nella sezione “Manutenzione e segnalazioni” del Portale. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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