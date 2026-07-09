Acquaflash arriva la gabbia MMA | sabato 11 luglio la seconda edizione della Fight4

Sabato 11 luglio, dalle 19 a mezzanotte, si svolge ad Acquaflash di Licola la seconda edizione della Fight4, evento che vede l’allestimento di una gabbia MMA. La manifestazione si svolge all’interno della struttura e prevede incontri di arti marziali miste con combattimenti in gabbia. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un orario prolungato, fino a mezzanotte.

Arriva la gabbia MMA adAcquaflash di Licola: sabato 11 luglio dalle ore 19 a mezzanotte la secondaedizione della Fight4. Arriva la seconda edizione della Fight4; stavolta, dopo il clamoroso successo di pubblico del debutto di Aprile ad Edenlandia, la storica gabbia sarà montata sabato 11 luglio dalle ore 19 a mezzanotte ad Acquaflash, il parco acquatico di Licola. Sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle arti marziali miste (mixed martial arts, MMA) sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e lotta a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, taekwondo, judo, sambo) e degli sport da combattimento in generale (come pugilato, kickboxing, lotta libera, lotta greco-romana, wrestling, grappling). 🔗 Leggi su 2anews.it

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