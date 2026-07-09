ACF Arezzo comunica il rinnovo del contratto di Irene Barsali fino al 30 giugno 2027
Il contratto di Irene Barsali, centrocampista nata nel 2005, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2027. Durante la seconda stagione con la squadra, ha disputato 10 partite, nonostante un infortunio che ne ha ridotto il minutaggio. Complessivamente, ha giocato 36 gare con il club.
Arezzo, 9 luglio 2026 – . Per la centrocampista classe 2005 quella appena conclusa è stata la seconda stagione in amaranto. Nonostante un infortunio che ne ha limitato l'impiego, Barsali ha totalizzato 10 presenze nell'ultima annata, raggiungendo quota 36 gare complessive con il club. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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