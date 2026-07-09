acf arezzo comunica il rinnovo del contratto di irene barsali fino al 30 giugno 2027

Notizia in breve

Il contratto di Irene Barsali, centrocampista nata nel 2005, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2027. Durante la seconda stagione con la squadra, ha disputato 10 partite, nonostante un infortunio che ne ha ridotto il minutaggio. Complessivamente, ha giocato 36 gare con il club.