La centrocampista classe 2004 ha rinnovato il contratto con la squadra fino al 30 giugno 2027. Veste la maglia amaranto da tre stagioni in Serie B, dopo aver giocato anche con la formazione Primavera. La giocatrice ha iniziato il suo percorso con il club tre anni fa e continuerà a far parte della squadra almeno fino alla fine della stagione 2026-2027.

Arezzo, 5 luglio 2026 – . La centrocampista classe 2004 veste la maglia amaranto da tre stagioni in Serie B, dopo il percorso intrapreso anche con la formazione Primavera. Nel corso della sua esperienza con ACF Arezzo ha collezionato complessivamente 50 presenze e una rete. Nella stagione appena conclusa Martino è scesa in campo in 8 occasioni, prima che un infortunio al legamento crociato interrompesse il suo campionato. La calciatrice sta attualmente proseguendo il percorso di recupero e tornerà a disposizione dello staff tecnico in vista della nuova stagione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ACF Arezzo comunica il rinnovo del contratto di Giulia Martino fino al 30 giugno 2027

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